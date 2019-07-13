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İdlib’de Hava Saldırılarında Sivil Can Kayıpları Artıyor

13.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeybatısında devam eden çatışmalarda, rejim güçlerinin Rusya destekli hava saldırılarında bazı sivil hedeflerin vurulduğu öne sürüldü. Suriye’de son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor

İdlib’de Hava Saldırılarında Sivil Can Kayıpları Artıyor

Suriye'nin kuzeybatısında devam eden çatışmalarda, rejim güçlerinin Rusya destekli hava saldırılarında bazı sivil hedeflerin vurulduğu öne sürüldü. Suriye’de son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesindeki sivil hedeflere yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırıları kınadı. Genel Sekreter Guterres, taraflara İdlib mutabakatına uyulması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Guterres, İdlib’de bulunan bazı hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını şiddetli bir şekilde kınadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında sivil hedefler oldukları gerekçesiyle, konum koordinatları çatışan taraflarla daha önce bildirilen, aralarında bölgenin en büyük hastanelerden birinin de olduğu birçok sağlık kuruluşunun Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında vurulduğu kaydedildi.

“Uluslararası hukuka saygı duyun” çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı çağrıda, çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesinde tarafların uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini, sivillerin ve sivillere ait alt yapıların korunması gerektiğini kaydetti.

Yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarında Maarat al Numan'daki bir hastanenin ve birçok sağlık tesisinin vurulduğu belirtilerek, “Sağlık hizmeti veren tesisler, siviller ve sivillere ait tüm altyapılar korunmalıdır. Çatışmaya taraf olanlar, uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine saygı göstermelidir. Uluslararası insani hukuk ihlalleri işleyen failler sorumlu tutulmalıdır. Eylül 2018 tarihli İdlib mutabakatına acilen uyulmalıdır” deniliyor.

​Sivil hedeflere saldırılar sürüyor

Bununla birlikte İdlib’deki sivil hedeflere saldırıların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in uyarılarına rağmen sürdüğü kaydedildi.

Suriye’de kurtarma ekipleri, İdlib’de Rus destekli Suriye hava kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında iki ayrı aileye mensup 11 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Han Şeyhun kasabasındaki bir çiftliğe yapılan hava saldırısında, aralarında dört çocuğun da bulunduğu birçok sivilin öldüğünü iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede bulunan sığınma kamplarına yönelik hava harekatı düzenlediğini, saldırılarda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu, toplam 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hama bölgesinin kuzeyinde gerçekleştirilen bir diğer hava saldırısında ise biri çocuk üç sivilin öldüğü kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, İdlib bölgesinde 30 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar ve hava saldırılarında, aralarında 159 çocuğun bulunduğu 2 bin 443 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi ölenlerin 629’unun sivil, 869’un Suriye askeri, 945’inin de muhalefet savaşçıları olduğunu kaydetti.

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