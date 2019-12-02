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İdlib'de hava saldırısı: 14 ölü, 27 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

      MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rejimin İdlib'de masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" denildi.

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