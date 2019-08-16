HABER

İdlib’de hava saldırısı: En az 15 sivil öldü

16.08.2019 22:57 | Son Güncelleme

İdlib’de Cuma günü düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılardan Rusya’yı sorumlu tuttu.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında dördü çocuk, en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in güneyindeki Has kasabası yakınındaki bir mülteci kampının Cuma günü vurulduğunu ve bu saldırıda ikisi çocuk 13 sivilin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre, iki çocuk da İdlib'i hedef alan diğer saldırılarda hayatını kaybetti. Gözlemevi, saldırıdan Rus ordusunu sorumlu tuttu.

Beşar Esad rejiminin müttefiki olan Rusya, Şam rejmine bağlı güçlerin İdlib vilayetine yönelik operasyonuna destek veriyor. Esad rejimine bağlı güçler, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'ın kontrolündeki İdlib'in ele geçirilmesi için nisan ayında başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) bölgedeki çatışmalar nedeniyle son üç buçuk ayda 500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. BM, yaşamını yitirenlerin çoğunun Esad rejimine bağlı güçler ve müttefiki Rusya’nın düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü belirtiyor. Bölgede yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor. Bunun yanı sıra Esad rejimine karşı savaşan on binlerce militanın da bölgede bulunduğu belirtiliyor.

AFP,dpa,epd/JD,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
234 kişi kurtarılmıştı! Putin 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti234 kişi kurtarılmıştı! Putin 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti
Hong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce LeeHong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce Lee
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

234 kişi kurtarılmıştı! Putin 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Grönland'dan Trump'a yanıt: Satılık değiliz

Çok konuşulan iddiayla ilgili Trump'a yanıt: Satılık değiliz

İranlı Amiral: ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik

'ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik'

Metroda şüpheli paket paniği! Yolcular tahliye edildi

Metroda şüpheli paket! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.