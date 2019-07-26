İdlib’de hava saldırısı nedeniyle cuma namazı kılınamadı

Esad ve Rus savaş uçaklarının yoğu hava saldırılarından dolayı Suriye’nin İdlib kentinde cuma namazı kılınamadı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kentinde hava saldırısına devam ediyor. Şiddetli saldırılar nedeniyle İdlib’e bağlı birçok ilçe ve köyde cuma namazı kılınamadı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, 26 Nisan’dan bu yana 54 cami bombaladı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının sabah saatlerinde İdlib’e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetmiş, 9 sivil yaralanmıştı.

