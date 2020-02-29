İdlib'de Hayatını Kaybeden Asker İçin Gaziantep’te Tören 

Suriye’nin İdlib kentinde, Esat güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle toprağa verildi.
27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Veysel Günay’ın fotoğrafına bakarak tabuta sarılıp ağlayan babası Genco Günay ve annesi Ayfer Günay yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu.
Onbaşı Günay’ın babası Genco Günay oğlunun fotoğrafına uzun süre sarıldı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Onbaşı Günay’ın eşi Seyhan Günay da eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Günay’ın cenazesi, Boğaziçi Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.