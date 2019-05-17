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İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Esed rejimine ait savaş uçaklarının iftar sırasında düzenlediği hava saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde iftar vaktinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneydoğusunda Marratinnuman ilçesi ile Keferruma beldesi ve Keferzince köyüne, güneybatısında da Bıdama beldesi ile Naciyye köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 olmak üzere toplam 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

25 Nisan'dan bu yana en az 148 sivil yaşamını yitirirken, 395'ten fazla sivil yaralandı.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana ateşkesi ihlal ederek, düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerinden edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı İdlib iftar

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