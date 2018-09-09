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"İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly: - "İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz" - "Fransa, bu katliamı önlemek için her şeyi yapıyor"

PARİS (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İdlib'de insani bir felaketten endişe ettiklerini ve bu katliamı önlemek için her şeyi yaptıklarını belirtti.

Parly, Europe 1 radyosunda katıldığı programda "İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aylardır İran, Rusya ve Türkiye ile Suriye konusunda görüşmeler yaptığına işaret eden Parly, "Fransa bu katliamı önlemek için her şeyi yapıyor." dedi.

Yeni kimyasal silah kullanımına ilişkin Esed rejimini ve destekçilerini uyardıklarını belirten Parly, kimyasal silah kullanımının Fransa için kırmızı çizgi olduğunu ve bu kırmızı çizgiyi geçmenin de bir karşılığı olacağını hatırlattığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib ve ülkenin orta kesimindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarında son 8 günde 26 sivil yaşamını yitirmiş, 50'den fazla sivil yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Suriye

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