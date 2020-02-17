İdlib’de İnsani Kriz Giderek Daha Kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzeybatısında çoğu kadın ve çocuk yüzbinlerce sivilin sıfır derecenin altındaki soğuklarda çok az gıda malzemesi ve yetersiz barınma olanakları içerisinde yaşadığını, durumun 9 yıl önce Suriye iç savaşının ilk patlak vermesinden bu yana bölgedeki en ciddi insani kriz olduğunu belirtti.

BM yetkilileri ve bağımsız gözlemci örgütler, Suriye ve Rus savaş uçaklarının saldırılarında çok sayıda geçici sağlık tesisi ve yardım malzemesi depolarının da vurulduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya destekli hava saldırılarına derhal son verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, gerek Şam gerekse Moskova muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’den geri adım atacak gibi görünmüyor.

Son birkaç ayda en az 800 bin sivil bölgeden kaçtı

BM ve bağımsız yardım örgütlerine göre, son birkaç ay içinde, kapalı olan Türkiye sınırına doğru en az 800 bin kişi kaçtı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü David Swanson da, Suriye hükümetinin Rusya destekli saldılarından Aralık ayı başından bu yana yaklaşık 875 bin Suriyeli’nin kaçtığını, Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçanların son günlerde ağır çatışmaların olduğu batı Halep bölgesinden geldiğini, kaçanların yarım milyonunu çocukların oluşturduğunu kaydetti.