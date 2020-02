İdlib’de İnsani Kriz Giderek Daha Kötüleşiyor

‘Durum kontrol dışına çıkabilir’

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Halep kırsalındaki Anadan’da Türk ordusuna ait bir gözlem noktasının Suriye hükümet güçlerinin eline geçtiğini belirtti.

Örgüt, Akdeniz’deki Rus savaş gemilerinin de Halep’e bağlı Anjara kasabasındaki muhalefet mevzilerine füze saldırıları düzenlediğini kaydetti. Hükümet yanlısı medya kaynakları, Esat güçlerinin İdlib bölgesinin Taftanaz kasabası yakınlarında Türkiye’nin kontrolundaki bir havaalanına doğru ilerlediğini bildirdi.

Yerel gözlemciler ve Türk medyasına göre, Türkiye Suriye’nin kuzeybatısına ilave zırhlı araçlar gönderiyor.

Ortadoğu uzmanı ve “After ISIS: America, Iran and the Struggle for the Middle East” (IŞİD Sonrası: Amerika, İran ve Ortadoğu İçin Mücadele) kitabının yazarı Seth Frantzman’a göre, Türkiye’nin takviye birlik göndermesi Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine karşı koymaya hazırlandığının bir işareti olmayabilir; bunun yerine daha büyük ihtimalle “İdlib’e bağlı olduğu, sınırı koruyacağı ve 2018 anlaşmasına göre aşırıcıları geriye çekeceğini Rusya’ya göstermeyi” amaçlıyor.