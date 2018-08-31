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‘İdlib’de İnsani Yardım Koridoru Oluşturmak İçin Görüşmeler Sürüyor’

31.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

Suriye hükümetinin İdlib’den “teröristleri” kovmaya her türlü hakkı olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ülkesiyle ABD arasında Suriye ile ilgili iletişimin de ilerlediğini kaydetti

‘İdlib’de İnsani Yardım Koridoru Oluşturmak İçin Görüşmeler Sürüyor’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib’den “teröristleri” kovmaya her türlü hakkı olduğunu söyledi.

RIA ve Interfax haber ajanslarının bildirdiğine göre Lavrov, Suriye hükümet güçlerinin büyük çaplı operasyon başlatmasının beklendiği bölgede sivillere yönelik insani yardım koridorlarının kurulması için görüşmelerin sürdüğünü de kaydetti.

Lavrov, Rusya ve Amerika arasında Suriye konusundaki iletişimin de gerçek zamanlı olarak ilerlediğini ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini gizleme gibi bir niyetinin bulunmadığını belirtti.

Suriye dün bölgedeki sivilleri hükümetin kontrolundaki alanlara kaydırmak için koridor oluşturulmasını önermişti.

Lavrov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib’de sivillere yönelik riskleri asgariye indirmenin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Rusya isyancıların İdlib’de kimyasal silah saldırısı düzenlemeye hazırlandığını ve Batı’nın da bu saldırının suçunu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a yükleyebileceğini ve misilleme saldırılar için gerekçe olarak kullanabileceğini iddia ediyor.

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