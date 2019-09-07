İdlib’de insanlık dramı

İdlib’deki bombardıman nedeniyle genç bir kadın gözlerini ve konuşma yetisini kaybederken, bir kız çocuğu ise geceleri göremez duruma geldi.

Esad rejimi ve Rusya tarafından yapılan bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin göç dalgası sürüyor. Kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibliler güvenlik tehdidi gerekçesiyle evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor. Kend temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli aileler arasında bombadan etkilenenler de bulunuyor.

“Kızımın artık göremeyeceğini söylediler”

Atılan varil bombaları nedeniyle gözlerini ve konuşma yetisini kaybeden Fatma Hammud (27) artık ne görüyor ne de konuşuyor. Fatma Hammud’un annesi Muazze Abbas, kızını götürdükleri hastanede bir daha göremeyeceğini öğrendiklerini söyledi. Anne Abbas, “İdlib’den geldik, 2 haftadır yollardayız, bombardımandan dolayı kaçtık. Bizim oralara varil bombaları düştü. Varil bombasının patlamasından dolayı hem evlerimiz yıkıldı kızım da ondan etkilenip gözlerini kaybetti. O günden beri hem görmüyor hem de konuşmuyor. Buradaki hastanelere götürdük ama yeterli şeyler olmadığından dolayı herhangi bir şey yapamadılar. Kızımın gözlerinin de tamamen gittiğini ve bir daha göremeyeceğini söylediler” dedi.