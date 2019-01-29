İdlib’de intihar saldırısı: 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Suriye Kurtuluş Hükümetine ait bir binaya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Suriye’nin İdlib kent merkezinin kuzey doğusunda bulunan Suriye Kurtuluş Hükümetine ait bir binaya intihar saldırısı düzenlendiği öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ise saldırının bir kadın ve bir erkek tarafından düzenlendiğini aktardı. Kaynaklar ayrıca kadının saldırıyı üzerindeki canlı bomba yeleğini patlatarak gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırgan kadının ise olayda öldüğü tahmin ediliyor.
Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme!
Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum