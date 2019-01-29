İdlib’de intihar saldırısı: 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Suriye Kurtuluş Hükümetine ait bir binaya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Suriye’nin İdlib kent merkezinin kuzey doğusunda bulunan Suriye Kurtuluş Hükümetine ait bir binaya intihar saldırısı düzenlendiği öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ise saldırının bir kadın ve bir erkek tarafından düzenlendiğini aktardı. Kaynaklar ayrıca kadının saldırıyı üzerindeki canlı bomba yeleğini patlatarak gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırgan kadının ise olayda öldüğü tahmin ediliyor.

