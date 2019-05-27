'İdlib’de Mevziler Kırılırsa Rejim Türkiye Sınırına Kadar İlerler'

Suriye’de Esat rejiminin 3 hafta önce, güneyine kara harekatı başlattığı İdlib’de rejim karşıtı muhaliflerden Türkiye’ye çağrı geldi. Muhalif grubun lideri Fawaz Hilal, Ankara’nın bölgeyi daha büyük bir saldırıdan koruması gerektiğini söyledi. Muhalif komutan, Rusya destekli Suriye hükümeti güçlerinin, kuzeybatıda rejim karşıtı gruplara ait mevzileri delmeleri halinde, Türkiye sınırına doğru ilerleyebileceğini söyledi. İdlib’de son birkaç aydır yürütülen operasyon, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve düşmanları arasındaki savaşta, geçen yıl yaz aylarından bu yana yaşanan en ciddi çatışma. Rejimin Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirdiği hava saldırıları ve varil bombalı saldırılar sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 250 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. ​ El Kaide’nin Suriye uzantısı olarak nitelenen Heyet Tahrir El Şam’ın idari kanadı konumundaki Kurtuluş Hükümeti’nin başında bulunan Fawaz Hilal, İdlib’de toplanan rejim karşıtı grupların olası bir katliama direneceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Fawaz Hilal “Bu korkunç saldırı çok şiddetli bir savaş. Rejimin Hama’nın kuzeyinde ve İdlib’in güneyinde mevzilerimizi kırması halinde, sınır hattına varana kadar durmayacaklardır” diye konuştu. Heyet Tahrir El Şam tarafından desteklenen ve İdlib’in idaresini elinde tutan Kurtuluş Ordusu, bünyesindeki görevlilere “askeri yükü kum torbalarıyla mevzi oluşturup cepheyi güçlendirerek ya da maddi destek sağlayarak omuzlama” çağrısında bulunmuştu. Fawaz Hilal “Bu saldırının püskürtülmesi konusunda hepimiz endişeliyiz” dedi. Merkezi ABD’de bulunan sivil toplum kuruluşu Tıbbi Bakım ve Yardım Örgütleri Birliği’ne göre, bombardımanda 28 Nisan’dan bu yana 229 sivil öldü ve 727 kişi de yaralandı. Rejimin başlattığı operasyonun daha çok güneydeki bölgeleri hedef alması sebebiyle, hayatın normal seyrinde devam ettiği İdlib’deki ofisinden haber ajansı Reuters’a konuşan Hilal “Bu askeri operasyona rağmen iyimseriz. İyimser olmasak bugün burada olmazdık” dedi. Hilal, Esat rejiminin kasaba ve köylerini ele geçirmesinin ardından İdlib’de mevzilerin Guta, Humus ve Dera gibi bölgelerden gelen muhalifler tarafından güçlendirildiğini vurguladı, “Bu gruplar başarılı bir muharebe doktrinine sahip” dedi.

Heyet Tahrir El Şam, bölgede bulunan en güçlü direniş grubu. Örgüt, daha önce El Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi olarak biliniyordu, daha sonra Nusra’dan kopup 2016’da isim değiştirdi. Birleşmiş Milletler, Heyet Tahrir El Şam’ı terör örgütü kabul ediyor. Bölgenin savunmasına katılan diğer muhalif gruplar arasında Türkiye destekli gruplar da var. Üst düzey muhalif kaynaklar, Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Türkiye’nin bu gruplara saldırının püskürtülmesi için yeni silah sevkiyatı yaptığını belirtti. Türkiye’ye “Mevzileri savunun” çağrısı Türkiye son yıllarda Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaların azaltılması amacıyla Rusya ile işbirliği yapıyor. Türkiye’nin amaçlarından biri sınıra doğru yeni bir mülteci dalgasını engellemek. Türkiye halihazırda 3 milyon 600 bin Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyor. Son operasyonda göç etmek zorunda kalanların çoğu sınırda bekliyor ve Türkiye’ye sınırı açması çağrısı yapıyor. Son bombardımanda geçen yıl Rusya ve Türkiye tarafından çatışmaların azaltılması kapsamında tampon bölge ilan edilen bölge hedef alınmıştı. Söz konusu anlaşma uyarınca ağır silahların ve cihatçı grupların bölgeden ayrılması öngörülüyordu.

Suriye hükümeti Nusra Cephesi’nin ihlallerine ve rejimin kontrolundaki bölgelere yönelik saldırılarına karşılık verdiğini söylüyor. Türkiye’nin Rusya ile varılan anlaşma kapsamında İdlib bölgesinde çok sayıda askeri üssü bulunuyor. Bu üslerden bir tanesi bu ay başlarında Suriye rejiminin denetimindeki bölgeden yapılan top ateşinde hedef alınmış, 2 Türk askeri yaralanmıştı. Fawaz Hilal, Türkiye’nin burada mevzi oluşturmasına Türk askerinin varlığının bölgedeki halk için koruma sağlayacağı umuduyla izin verildiğini söyledi, “Ancak gerçek şu ki bu mevziler bugün kendilerini koruyamıyor” şeklinde konuştu. Hilal “Türk tarafının oluşturdukları bu mevzileri ve girdikleri bölgeleri savunacağını ve varlık gösterdikleri bölgelerde Rus ve Suriye savaş uçaklarının uçmasını ve olası bombardımanı engelleyeceklerini umuyoruz” dedi. Fawaz Hilal “Bu mevziler ve etrafındaki bölgeler vurulduğunda ve Türk askerleri yaralandığında bazı soru işaretleri oluşuyor” dedi, Ankara’nın üstlendiği rolü açıklığa kavuşturması gerektiği ve bu mevzilerden beklentisinin ne olduğunu netleştirmesi gerektiğini savundu.