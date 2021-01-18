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İdlib’de mülteci çadırları sular altında kaldı

18.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Suriye’de şiddetli yağışlar devam ederken İdlib kırsalındaki Kafr Aruq köyünde bulunan mülteci çadırları sular altında kaldı.Suriye’nin kuzeyinde İdlib kırsalında bulunan Kafr Aruq köyündeki mülteci kampı, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altına kaldı.

Suriye’de şiddetli yağışlar devam ederken İdlib kırsalındaki Kafr Aruq köyünde bulunan mülteci çadırları sular altında kaldı.
Suriye’nin kuzeyinde İdlib kırsalında bulunan Kafr Aruq köyündeki mülteci kampı, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altına kaldı. Kafr Aruq’ta bulunan 470 mülteci çadırı yağışlar nedeniyle büyük zarar gördü. Kampta bulunan 80 çadır kullanılmaz hale geldi. Çadırların kullanılmaz hale gelmesiyle kampta yaşayan birkaç aile daha küçük bir çadıra birlikte sığınmak zorunda kaldı.
Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri bölgede etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava koşulları nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 50 kişinin grip olduğunu duyurdu.

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