İdlib’de mülteci kampındaki çocuklar zor şartlar altında yaşıyor

Suriye’de şiddetli yağışlar devam ederken İdlib kırsalında kamplarda yaşayan sivillerin durumu kötüleşiyor. Çocuklar, soğuk hava şartlarında temel gereksinimlerden yoksun ölüm korkusuyla yaşıyor.

İdlib‘in kuzey kırsalındaki El-Khazzan kampındaki çocuklar, aileleriyle zor şartlarda yaşıyor. Yağmurlu ve soğuk havaların hakim olduğu bölgede mont ve ayakkabısı bulunmayan çocuklar zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Son günlerde bölgeyi vuran seller nedeniyle kampın bulunduğu bölge çamur altında kaldı. Mülteciler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geçici çözümler geliştirerek kampta hayata tutunmaya çalışıyor.

Kampa yakın bir tıbbi merkez bulunmazken Suriyeli mülteci aileler, soğuk havada kalan çocukların sağlık durumu nedeniyle endişeleniyor.

Suriyeli kız çocuğu Nawal yaptığı açıklamada, “Okula gitmiyoruz. Zaten okul kampta. Anneme yardım ediyorum. Ona su getirmeye çalışıyorum. Ayağımda büyük yara var. Hastaneye gitmedik çünkü çok yağmur yağıyor ve hastane çok uzak” dedi. Kampta yaşayan Abdullah, “Kötü bir durumdayız. 8 aydır buradayım hiçbir örgüt yardıma gelmedi. Ne ısınma sistemi ne içme suyu. Su almak için yollardan geçen su tankeri beklemek zorunda kalıyoruz” dedi.

Kampta çocuklarıyla yaşayan anne Umm Al-Abd ise “Yağmurlu bir geceydi. Bütün gece çocuklar dahil herkes suları çadırlardan boşatmaya çalıştı. Hava çok soğuk ısınmak için kullanacağımız bir şey kalmadı. Kıyafetimiz bile yok. Meyve ve sebze almak için bir yer yok. Çamurdan yürüyemiyoruz. Her şey ıslandı” ifadelerini kullandı.

