İdlib’de mülteci kaplarını sel bastı

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağışların ardından selin esir aldığı İdlib’in kuzeyindeki köylerde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgedeki mülteci kamplarını olumsuz etkileyen selde, bir aracın sürüklendiği ve 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Ekipler sağanak yağışın 48 saatten fazla süredir devam ettiğini duyurdu

Selden etkilenen mülteci kamplarındaki okullar tatil edildi.

