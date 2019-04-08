HABER

İdlib'de okul yakınına balistik füze düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Cisr eş Suğur ilçesinde bir okul yakınına balistik füze düştü - İlk belirlemelere göre, 10'u çocuk 12 sivil yaralandı - Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi: - "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden fırlatılan üç adet Rus yapımı 120 kilometre menzilli balistik füze, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düştü. Füzelerden ikisi Cisr eş Suğur'a, diğeri Halep'in Handerat ilçesine isabet etti"

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düşen balistik füzeler, ilk belirlemelere göre 10'u çocuk, 12 sivili yaraladı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan, Lazkiye kırsalındaki Cisir eş Suğur ilçesinde bir okulunun yakınına balistik füze isabet etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları ilk belirlemelere göre, 10'u çocuk 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Bu arada, muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesabı üzerinden, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden fırlatılan üç adet Rus yapımı 120 kilometre menzilli balistik füze, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düştü. Füzelerden ikisi Cisr eş Suğur'a, diğeri Halep'in Handerat ilçesine isabet etti." açıklamasını yaptı.

Rejimin kontrolündeki Handerat ilçesinde İran destekli yabancı terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

Rusya, 30 Mart 2015'te müdahale ettiği Suriye'de hava saldırılarını Lazkiye'de bulunan Hımeymim üssünden düzenliyor.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki açıldıAdli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Suriye

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.