‘İdlib’de Operasyon Olmayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de yapılan İdlib görüşmesinden uzlaşı çıktı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu İdlib’de operasyon olmayacağını açıkladı.
Shoigu’nun bu açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından geldi.
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından da ortak basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Putin,muhaliflerle Suriye güçleri arasında askerden arındırılmış bölge oluşturulmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Putin, bu bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulacağını kaydetti.
Rusya Cumhurbaşkanı, bölgede Türk ve Rus güçlerin devriye gezeceğini söyledi ve Suriye hükümetinin de bu yaklaşımı desteklediğini söyledi.
Vladimir Putin, askerden arındırılmış bölgenin 15-20 km genişliğinde olacağını, Nusra Cephesi de dahil radikal unsurların bu bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mutabakatla İdlib’de insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğini düşündüklerini kaydetti.
Erdoğan, mutabakatın konuya ilişkin taraflar için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı, YPG’yi kastederek Suriye’nin geleceğine yönelik tehdidin İdlib’den ziyade Fırat’ın doğusundan kaynaklandığını da kaydetti.
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor?
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Ermenistan askerleri, Türkiye'de denetim yapacak
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum