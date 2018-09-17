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‘İdlib’de Operasyon Olmayacak’

17.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de yapılan İdlib görüşmesinden uzlaşı çıktı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu İdlib’de operasyon olmayacağını açıkladı

‘İdlib’de Operasyon Olmayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de yapılan İdlib görüşmesinden uzlaşı çıktı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu İdlib’de operasyon olmayacağını açıkladı.

Shoigu’nun bu açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından geldi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Putin,muhaliflerle Suriye güçleri arasında askerden arındırılmış bölge oluşturulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Putin, bu bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulacağını kaydetti.

Rusya Cumhurbaşkanı, bölgede Türk ve Rus güçlerin devriye gezeceğini söyledi ve Suriye hükümetinin de bu yaklaşımı desteklediğini söyledi.

Vladimir Putin, askerden arındırılmış bölgenin 15-20 km genişliğinde olacağını, Nusra Cephesi de dahil radikal unsurların bu bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mutabakatla İdlib’de insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğini düşündüklerini kaydetti.

Erdoğan, mutabakatın konuya ilişkin taraflar için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, YPG’yi kastederek Suriye’nin geleceğine yönelik tehdidin İdlib’den ziyade Fırat’ın doğusundan kaynaklandığını da kaydetti.

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