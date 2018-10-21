İdlib'de patlama: 3 ölü, 13 yaralı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 13 kişi yaralandı.
Sivil Savunma kaynaklarında alınan bilgiye göre, İdlib il merkezinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda biri çocuk toplam 3 sivil hayatını kaybederken, en az 13 sivilin yaralandığı belirtildi.
Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.
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