HABER

İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 14 ölü

13.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib ve çevresinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’nin İdlib bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 14 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam’ın müttefiki Rusya'nın hava kuvvetleri tarafından Han Şeykun’daki sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında altı çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Saldırıya uğrayan gayriresmi kampta Hama’daki yoğun çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Suriyeli sığınmacıların kaldığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, söz konusu saldırıdan birkaç saat sonra İdlib’in doğusundaki Kefraya'nın da menşei belirlenemeyen bir savaş uçağının hava saldırısına hedef olduğunu kaydetti. Saldırıda bir erkek ile hamile eşinin hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Hama’nın kuzeyinde gerçekleştirilen bir diğer saldırıda da biri çocuk üç sivilin öldüğü kaydedildi.

Rusya'nın desteği ile Suriye rejimine bağlı güçlerin başlattığı operasyon Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre Şam ve müttefiki Rusya’nın bölgede düzenlediği saldırılarda 590’dan fazla sivil hayatını kaybederken, 45 kişi de muhaliflerin kurşunlarına hedef oldu.

Türkiye sınırına yakın İdlib vilayeti radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü çevresinde toplanan silahlı muhaliflerin kontrolü altındaki son bölge. Ankara ve Moskova, Eylül 2018'de Soçi mutabakatı ile İdlib'de sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulması konusunda anlaşmış, ancak mutabakat tam anlamıyla hayata geçirilememişti.

DW,AFP/SÖ,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Suriyeli ve Türkiyeli Kadınlar Göç Hikayelerini Sanatla AnlattıSuriyeli ve Türkiyeli Kadınlar Göç Hikayelerini Sanatla Anlattı
Lübnan’da Kadınların Sorunları SahnedeLübnan’da Kadınların Sorunları Sahnede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da şiddetli deprem!

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

ABD'den Yunanistan'a 600 milyon dolarlık helikopter satışı

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan BM raporuna kınama

Maduro ateş püskürdü! 'Dinlemediğiniz çok açık'

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.