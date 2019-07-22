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İdlib'de rejim güçlerinden hava saldırısı: 18 ölü

22.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib vilayetinde rejim ve müttefikleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib vilayetinde Beşar Esad rejimi ve müttefikleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı açıklamaya göre ölenlerin arasında 7 çocuk da bulunuyor. İki köyü hedef alan saldırılarda en az 45 kişinin de yaralandığı kaydediliyor. Ölenler arasında ayrıca gazeteci Enes El Cab'ın da bulunduğu gelen bilgiler arasında. 20'li yaşlardaki gazetecinin Han Şeyhun'da Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda öldüğü belirtiliyor.

İdlib Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son büyük merkez. Bölge radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde bulunurken Washington merkezli askeri araştırmalar enstitüsü ISW, IŞİD'in İdlib'de yeniden canlanabileceği uyarısı yapmıştı. Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatıyla İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulması konusunda uzlaşılmıştı. Ancak nisan ayı sonundan beri Beşar Esad'a bağlı birlikler Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi nisan ayı sonundan beri Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında öldürülen sivillerin sayısını da 682 olarak açıkladı. Muhaliflerin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 53 olarak ifade edildi. İki taraftan ölenlerin sayısının ise 1500'ü bulduğu kaydedildi. Çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

AFP, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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