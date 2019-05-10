HABER

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarına karşı "ortak operasyon odası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin bölgenin güneyinden başlattığı geniş çaplı saldırılara mukavemet etmek için ortak operasyon odası kurdu

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalif gruplar, Beşşar Esed rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmından başlattığı geniş çaplı saldırılarına karşı ortak operasyon odası oluşturdu.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları sonrasında kaybettikleri toprakları geri kazanmak için ortak operasyon odası kurduklarını söyledi.

Mustafa, "Söz konusu bölgeleri almak ve gruplar arasında daha iyi koordinasyon sağlamak, savunma hatlarını yerinde düzenlemek ve askeri operasyonların organize biçimde yapılmasını sağlamak için operasyon odası kuruldu." dedi.

Bugün başlattıkları operasyonların devam ettiğini, rejim saflarında çok sayıda kayıp olduğunu ifade eden Mustafa, rejime ait çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı araç ile tankı imha ettiklerini belirtti.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında geçen pazartesi sabahı başlattıkları operasyonda, Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, el Kirkat ve Tüveyne köylerini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yüksekova'da öğrenciler daha temiz çevre için çöp topladıYüksekova'da öğrenciler daha temiz çevre için çöp topladı
İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut olduİngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib rejim güçlerine karşı operasyon odası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.