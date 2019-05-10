İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalif gruplar, Beşşar Esed rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmından başlattığı geniş çaplı saldırılarına karşı ortak operasyon odası oluşturdu.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları sonrasında kaybettikleri toprakları geri kazanmak için ortak operasyon odası kurduklarını söyledi.

Mustafa, "Söz konusu bölgeleri almak ve gruplar arasında daha iyi koordinasyon sağlamak, savunma hatlarını yerinde düzenlemek ve askeri operasyonların organize biçimde yapılmasını sağlamak için operasyon odası kuruldu." dedi.

Bugün başlattıkları operasyonların devam ettiğini, rejim saflarında çok sayıda kayıp olduğunu ifade eden Mustafa, rejime ait çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı araç ile tankı imha ettiklerini belirtti.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında geçen pazartesi sabahı başlattıkları operasyonda, Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, el Kirkat ve Tüveyne köylerini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

