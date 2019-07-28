İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle yerleşim bölgesinde yangın çıktığı araba ve dükkanların hasar gördüğü öğrenildi.

