İdlib'de rejim ve destekçisi Rusya'nın yol açtığı yıkım büyüyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de stratejik bir köy ve tepeyi ele geçirirken, Rus hava saldırısında bir hastane hizmet dışı kaldı, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

İdlib son 24 saatte hem havadan hem karadan Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Rejim güçleri, Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Has, Bsakla, Deyr Sünbül ve Hazarin köyleri havadan vurdu.

Muhaliflere ait uçak gözlem evine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman ilçesi, Kensafra beldesi, Kefer Vadi, Maarethırme, Um Halahil, Muşeyrife, Breysa, Tavil Halib, Maaretennisan köylerinde saldırı düzenledi.

- Bölgedeki tek hastane hizmet dışı bırakıldı

Kensafra beldesine düzenlenen Rus saldırısında, Kivan Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi ile Kensafra Camisi vuruldu. Yoğun saldırılar nedeniyle boşaltılmış olan mahallerde ölen ya da yaralanan olmadı.

Hastane'nin müdürü Ali Heşşüm AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece hastanemiz Rusya'nın şiddetli patlayıcı roket saldırısına maruz kaldı. Hastane tamamen hizmet dışı kaldı. Genel cerrahi, üroloji, röntgen, ilk müdahale ile çocuk ve kadın doğum bölümleri ücretsiz hizmet vermekteydi. Ayda 6 bin 500 sivil hastaneden yararlanıyordu." diye konuştu.