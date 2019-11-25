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İdlib'de rejim ve destekçisi Rusya'nın yol açtığı yıkım büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Esed rejimine destek veren Rusya'nın hava saldırılarında İdlib'de 35 köye hizmet veren tek hastane hizmet dışı kaldı - Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerin yardımıyla İdlib'in güneydoğusunda stratejik bir tepe ve köyü ele geçirdi - Saldırılarda son 24 saatte 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de stratejik bir köy ve tepeyi ele geçirirken, Rus hava saldırısında bir hastane hizmet dışı kaldı, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

İdlib son 24 saatte hem havadan hem karadan Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Rejim güçleri, Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Has, Bsakla, Deyr Sünbül ve Hazarin köyleri havadan vurdu.

Muhaliflere ait uçak gözlem evine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman ilçesi, Kensafra beldesi, Kefer Vadi, Maarethırme, Um Halahil, Muşeyrife, Breysa, Tavil Halib, Maaretennisan köylerinde saldırı düzenledi.

- Bölgedeki tek hastane hizmet dışı bırakıldı

Kensafra beldesine düzenlenen Rus saldırısında, Kivan Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi ile Kensafra Camisi vuruldu. Yoğun saldırılar nedeniyle boşaltılmış olan mahallerde ölen ya da yaralanan olmadı.

Hastane'nin müdürü Ali Heşşüm AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece hastanemiz Rusya'nın şiddetli patlayıcı roket saldırısına maruz kaldı. Hastane tamamen hizmet dışı kaldı. Genel cerrahi, üroloji, röntgen, ilk müdahale ile çocuk ve kadın doğum bölümleri ücretsiz hizmet vermekteydi. Ayda 6 bin 500 sivil hastaneden yararlanıyordu." diye konuştu.

Heşşüm, can kaybı yaşanmamasını şöyle aktardı:

"Hastane vurulmadan 7 dakika öncesinde Kefer Vadi köyü vuruldu. Bu da hastaneyi tahliye etmek için bize zaman tanıdı. Hastane kadrosunda ve hastalar arasında ölü ve yaralı olmadı. Ancak şu an 35 köyün bulunduğu Cebel el Zaviye Dağı bölgesinde on binlerce sivil tıbbı hizmetten mahrum kaldı. Bu hastane söz konusu bölgedeki aktif son hastaneydi. Daha önce onlarca kez hedef alındı ancak bu kez doğrudan isabet alındı."

AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, hastanenin tümüyle harabeye döndüğü görüldü.

Maaretennisan köyünde ise 3 sivil yaşamını yitirdi, Breysa köyünde 5 sivil yaralandı.

- Kara saldırıları

Öte yandan sözde Esed rejimine bağlı ancak başını Rus kuvvetlerin çektiği "Kaplan Güçleri" adı verilen 5. Lejyon, İran destekli yabancı terörist gruplardan "Kudüs Tugayı", İdlib'in güneydoğusundan Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirdi.

Söz konusu tepe, İdlib'in büyük ilçelerinden Maaretinuman'a kadar varan güzergahın ilk savunma hattı niteliğinde bulunuyor.

Tepenin ardından Um Halahil köyünde de şiddetli çatışmalar yaşandı ve köy rejimin eline geçti.

Rus kuvvetleri, gece boyunca söz konusu hatta şiddetli patlayıcılarla saldırılar düzenledi.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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