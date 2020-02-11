İdlib'de Rejime Ait Helikopter Düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de Esat rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü haberini verdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" denildi. Reuters haber ajansı da Türkiye destekli muhalif savaşçıların komutanlarına dayandırdığı haberinde İdlib’de rejime ait bir helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Reuters’ın konuştuğu muhalif komutanlardan Abdulah el Şami’ye göre, helikopter İdlib’in güneyinde muhaliflerin Türk askerlerinin topçu atışı tarafından desteklendiği Nayrab kasabası yakınında düştü. Muhalifler bölgedeki Rusya destekli rejim güçlerini Nayrab’dan uzakştırmaya çalışıyor. İdlib’de bir hafta içinde iki kez Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 13 Türk askeri personelinin şehit olmasının ardından Türk yetkililer saldırılara misliyle karşılık verileceğini bildirmişti. Rejim stratejik karayolunu ele geçirdi

Öte yandan hükümet güçlerinin Suriye’nin kuzeybatısında 2012’den bu yana ilk kez bir otoyolun kontrolunu ele geçirdiği belirtiliyor. Reuters haber ajansının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden aldığı bilgiye göre rejim güçleri, M5 karayolunun muhaliflerin kontrolundaki bölgelerini temziledi ve karayolunun büyük kısmını ele geçirdi. M5 karayolu Halep, başkent Şam ve güneydeki Dera kentlerini birbirine bağlayan stratejik bir yol. Rejim güçleri burada kontrolu sağlamak için Halep’in batısındaki banliyölerden birini muhaliflerden temizledi. Rejim güçleri İdlib’e yönelik operasyonunu başlatmasından bu yana 600 kilometre karelik alanda hakimiyet sağladı, son haftalarda da onlarca köy ve kasabada kontrolu ele geçirdi. Rejim birlikleri geçen hafta M5 üzerindeki stratejik Serakib kasabasında kontrol sağlamıştı. Türk ve Rus heyetleri görüşmesinden sonuç çıkmadı İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının ardından haftasonunda Ankara’ya gelen Rus delegasyonu bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için görüşmeler yürütüyordu ancak Taftanaz’da meydana gelen ikinci bir saldırının 5 Türk askerini daha öldürmesinin ardından görüşmelerden sonuç çıkmadı.