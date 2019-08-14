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İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

SURİYE'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor.

İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Bugün bombardıraman için havalandığı öne sürülen bir rejim uçağının İdlip kırsal alanında rejim karşıtları tarafından düşürüldüğü iddia edildi.
Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.
Hemen her gün rejim uçaklarının bombaladığı kentte bugün bir rejim uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bombardıman için İdlib semalarında uçan rejime ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.

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İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiasıİdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiasıİdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası

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