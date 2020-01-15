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  4. İdlib'de Rus bombardımanı iddiası

İdlib'de Rus bombardımanı iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

İdlib'deki görgü tanıkları, Rus jetlerinin bölgeyi vurduğunu iddia etti.

İdlib'de Rus bombardımanı iddiası

Saldırılar, Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk ihlali olarak değerlendiriliyor.Suriye'nin İdlib vilayetindeki görgü tanıkları ve muhalif kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, bombardımanlarına iki gün ara veren Rus savaş uçakları bölgeyi yeniden vurmaya başladı.

Haberde, Rus jetlerinin, Han el Subl ve Maasaran kasabaları dâhil, İdlib'in güneyindeki bölgeyi hedef aldığı öne sürüldü.

Muhaliflerin kontrolündeki vilayetteki aktivistlerden Muhammed Raşit, Reuters'a yaptığı açıklamada, "insanların her gün yaşanan bombardımanlar sonrası iki günlüğüne rahat bir nefes aldığını, ancak Rus hava saldırılarının görece sakin olan ortamı yeniden mahvettiğini" söyledi.

Rusya ve rejim güçlerinin İdlib'i muhaliflerin elinden almak için son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle yüz binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak Rusya ve rejim güçleri, Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında, İdlib'e yönelik askeri operasyonlarını geçen Pazar günü durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, şu an İdlib'den kaçan en az 300 bin sivil olduğunu ve bölgedeki insani durumun daha da acil bir hâl aldığını belirtiyor. Daha önce de yarım milyondan fazla insan, İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Şam rejimini ateşkese uyması konusunda uyarmıştı. Erdoğan, "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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