İdlib'de Rusya ambulans ve Sivil Savunma merkezini, Esed rejimi sivilleri vurdu

İDLİB(AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Rejimin destekçisi Rusya ise bir ambulansı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini hedef aldı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir eş Suğur, Han Şeyhun ilçesi ile Kefir köyüne hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rus savaş uçaklarının düzenlediğini belirtiği saldırılarda da Han Şeyhun ilçesindeki Sivil Savunma merkezi ile bir ambulans hedef alındı. Söz konusu merkez hizmet dışı kalırken, bu saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.