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İdlib'de savaş mağduru çocuklara zeytin ağacı altında eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Hamalı öğretmen Muhammed Süveydan, Esed rejimi ve destekçilerinin Hama kırsalına saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınırındaki bölgeye sığınan çocuklara zeytin ağacı altında eğitim veriyor - Süveydan: - "Bu zeytin ağacı aslında çocukların hem okulu hem de evi çünkü kamplarda yer kalmadığı için Hama'nın her yerinden yaklaşık 200 aile, zeytin ağacının etrafındaki derme çatma çadırlarda kalıyor. Rejim okulları bombaladığı için bu çocukların eğitim alma şansı yok. Ben savaştan önce de öğretmenlik yaptığımdan çocukların okuldan bu kadar uzak kalmalarına içim el vermedi" - "Etrafta sınıf olarak kullanacağımız hiçbir yapı da olmayınca ben de açık havada, bu zeytin ağacının altında ders vermeye karar verdim. Elimizdekileri görüyorsunuz; bir tahta ve bir kalem. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yine de yılmıyorum, bir kelime bile öğrenseler kardır, bu bana yeter diyorum"

İDLİB (AA) - ADHAM KAKO/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanından kaçarak, Türkiye sınırına sığınan Hamalı öğretmen Muhammed Süveydan, kendisi gibi savaş mağduru ailelerin çocuklarına zeytin ağacı altında gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin Hama kırsalına saldırılarından kaçan ancak İdlib'in Türkiye sınırındaki Atme kampında yer kalmadığı için bölgedeki açık araziye yerleşen öğretmen Süveydan, kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocukların eğitimlerine devam etmesi için elinden geleni yapıyor.

Süveydan, yaklaşık 3 aydır, yaşları 6-12 arasında değişen 125'e yakın çocuğu her sabah bölgedeki zeytin ağacı altında toplayarak, okuma yazma ve matematik gibi temel dersler veriyor.

İmkansızlıklar nedeniyle kalemi ya da defteri bulunmayan çocuklar, okul hayatlarına devam edebilmek için öğretmenlerini can kulağıyla dinliyor.

Süveydan, ağaç altında ders verme fikrinin "imkansızlıklar" nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu zeytin ağacı aslında çocukların hem okulu hem evi çünkü kamplarda yer kalmadığı için Hama'nın her yerinden yaklaşık 200 aile, zeytin ağacının etrafındaki derme çatma çadırlarda kalıyor. Rejim okulları bombaladığı için bu çocukların eğitim alma şansı yok. Ben savaştan önce de öğretmenlik yaptığımdan çocukların okuldan bu kadar uzak kalmalarına içim el vermedi. Etrafta sınıf olarak kullanacağımız hiçbir yapı da olmayınca ben de açık havada, bu zeytin ağacının altında ders vermeye karar verdim. Elimizdekileri görüyorsunuz; bir tahta ve bir kalem. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yine de yılmıyorum, bir kelime bile öğrenseler kardır, bu bana yeter diyorum."

Süveydan, çocuklar burada olduğu müddetçe gönüllü öğretmenliğe devam edeceğini vurguladı.

- "Nerede olursa olsun eğitimimi tamamlamak istiyorum"

Zeytin ağacı altında eğitim alan 13 yaşındaki Fatma Derviş, rejim ve destekçilerinin Hama'nın Latamna bölgesine gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden İdlib'e göç ettiklerini söyledi.

Derviş, "Şu an yedinci sınıfta olmam gerekirken üçüncü sınıfa gidiyorum. Saldırılar yüzünden yerleşik hayatımız olmadı ve okula gidemedim. Bir süredir okulum bu zeytin ağacı. Kararlıyım, nerede olursa olsun eğitimimi tamamlamak ve öğretmen ya da doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer Hamalı öğrenci 10 yaşındaki Rama Muhammed de saldırılardan kaçarak Atma kamplar bölgesine sığındıklarını ifade etti.

Muhammed, öğretmenlerinden çok etkilendiğini ve kendisinin de ileride öğretmen olmak istediğini dile getirerek, "Hocamız bize ramazan ayından beri burada gönüllü olarak ders veriyor. Biz de bu sayede eğitimimizden geri kalmamış oluyoruz. Hama kırsalında okula gidiyordum, ikinci sınıftan üçe geçmiştim." dedi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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Esed İdlib Okul rejim saldırılar Suriye zeytin ağaçları

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