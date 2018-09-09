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İdlib'de sivil savunmacılara saldırı anı kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

İdlib'de sivil savunmacılara saldırı anı kameralara yansıdı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları yürüten sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekibine saldırı kameralara yansıdı.

Görüntülerde Han Şeyhun ilçesinin çevresine düzenlenen hava saldırısından sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ve saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye uğraşan ekiplere saldırı düzenlendiği görülüyor.

Saldırı anını anbean kaydeden ve yaralanan sivil savunma gönüllüsü Enes Diyab'ın kelime-i şehadet getirmesi dikkati çekiyor.

Çevredekilerden yardım isteyen sivil savunmacının yakınına yeni bir saldırı daha düzenleniyor.

Bölgede bulunan sivillerin yardımıyla kısmen güvenli bir noktaya çekilen sivil savunma gönüllüsünün, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Suriye'de 2013'te kurulan Sivil Savunma ekipleri, farklı mesleklere sahip 3 binden fazla Suriyeli çalışanıyla halkın yardımına koşuyor.

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, çeşitli bölgelerde arama, kurtarma, ilk yardım faaliyetleri yürütürken, aynı zamanda belediye hizmetleri de sunuyor. Sivil Savunma'daki uzman ekipler de bölge halkını, mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış bomba temizleme konularında bilinçlendiriyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarına maruz kalan sivillerin yardımına koşan Beyaz Baretliler, bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 115 bin sivilin hayatını kurtardı.

Büyük bir özveri ile çalışan Beyaz Baretliler şu ana kadar 255 çalışanını kaybetti.

Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Sivil Savunma ekiplerinin kadrolarında 230 gönüllü kadın çalışan da bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, son günlerde rejimin ve destekçilerinin kara propagandasına maruz kalarak hedef gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler saldırı Suriye

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