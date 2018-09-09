İdlib'de sivil savunmacılara saldırı anı kameralara yansıdı

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, çeşitli bölgelerde arama, kurtarma, ilk yardım faaliyetleri yürütürken, aynı zamanda belediye hizmetleri de sunuyor. Sivil Savunma'daki uzman ekipler de bölge halkını, mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış bomba temizleme konularında bilinçlendiriyor.

Bölgede bulunan sivillerin yardımıyla kısmen güvenli bir noktaya çekilen sivil savunma gönüllüsünün, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çevredekilerden yardım isteyen sivil savunmacının yakınına yeni bir saldırı daha düzenleniyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarına maruz kalan sivillerin yardımına koşan Beyaz Baretliler, bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 115 bin sivilin hayatını kurtardı.

Büyük bir özveri ile çalışan Beyaz Baretliler şu ana kadar 255 çalışanını kaybetti.

Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Sivil Savunma ekiplerinin kadrolarında 230 gönüllü kadın çalışan da bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, son günlerde rejimin ve destekçilerinin kara propagandasına maruz kalarak hedef gösteriliyor.

