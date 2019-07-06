İdlib'de sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere devam eden hava ve kara saldırılarında 5 sivil daha yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya, öğle saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçeleri, Bıdama ve Mıhambil beldeleri, Has, Bsida, Rekaya, Marrıthırme, Sıhyan, Msıbin, Keferin, Kefersecne, Termela, Bsankol, Ureynibe, Ermenaya ,Kırmit, Sermin, Hiş, Abiein ve Amriyye köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde 2, Mıhambil beldesinde 2 ve Kırmit köyünde 1 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren hayatını kaybedenlerle birlikte dün geceden bu yana ölen sivillerin sayısı 14'ten 19'a yükseldi.