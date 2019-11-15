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İdlib'de son 2 haftada 40 bin sivil yerinden edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılarını artıyor - Son 14 günde Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı yüzünden yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle son 14 günde yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun saldırılar sonucunda ortaya çıkan göç ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Esed rejimi askerleri, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib'deki zeytinliklere ve Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı.

Ekim ayının son 14 gününde Esed ve Rusya'nın hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, bu nedenle yaklaşık 40 bin sivilin yerinden edildiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı dönemde, aralarında okul, cami, santral ve sağlık tesisinin de yer aldığı toplam 29 yaşam merkezi ile 2 ambulansın da hedef alındığı ve saldırılarda aralarında öğretmen ve gazetecilerin bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

- İdlib'de son durum

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
29 yaşam merkezi 7 bin İdlib

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