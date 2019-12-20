İdlib'de son 5 günde 80 bin sivil yerinden edildi

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 5 günde en az 80 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 5 günde en az 80 bin sivil evlerini terk etti.

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Maarratünnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor.

Saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle gerçek göç rakamı da tespit edilemiyor. Esas rakamın 80 binden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

- Kasım ayı başından bu yana 180 bin sivil göç etti

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım ayı başından bu yana en az 180 bin sivilin yerinden edildiğini ifade etti.