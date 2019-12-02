İdlib'de son ayların en büyük çatışmaları yaşandı

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre İdlib’de meydana gelen çatışmalarda en az 82 kişi yaşamını yitirdi.

Gözlemevi’nden pazar günü yapılan açıklamada son iki günde Suriye’nin kuzeyinde Ağustos ayı sonunda sağlanan ateşkesten bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan birçok kişinin kuzeye doğru kaçtığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada çatışmaların cumartesi günü El Kaide’nin eski uzantısı Heyet Tahrir Şam örgütünün hükümet birliklerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırıları nedeniyle başladığı kaydedildi. Rusya’nın desteklediği Esad güçlerinin buna yanıt olarak muhaliflere yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Çatışmalar pazar gecesi de sürdü

Gözlemevi ölenler arasında hükümet birliklerinden en az 36 askerin de bulunduğunu kaydetti. Çatışmaların pazar gecesi de devam ettiği belirtildi.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiler bölgedeki aktivistlerin aktardıklarına dayanıyor. Örgütün verilerini tarafsız kaynaklarca denetleme imkanı bulunmuyor.