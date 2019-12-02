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İdlib'de son ayların en büyük çatışmaları yaşandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

İdlib’de hükümet güçleri ile silahlı muhalif güçler arasında hafta sonunda yaşanan çatışmalarda en az 82 kişi öldü.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre İdlib’de meydana gelen çatışmalarda en az 82 kişi yaşamını yitirdi.

Gözlemevi’nden pazar günü yapılan açıklamada son iki günde Suriye’nin kuzeyinde Ağustos ayı sonunda sağlanan ateşkesten bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan birçok kişinin kuzeye doğru kaçtığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada çatışmaların cumartesi günü El Kaide’nin eski uzantısı Heyet Tahrir Şam örgütünün hükümet birliklerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırıları nedeniyle başladığı kaydedildi. Rusya’nın desteklediği Esad güçlerinin buna yanıt olarak muhaliflere yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Çatışmalar pazar gecesi de sürdü

Gözlemevi ölenler arasında hükümet birliklerinden en az 36 askerin de bulunduğunu kaydetti. Çatışmaların pazar gecesi de devam ettiği belirtildi.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiler bölgedeki aktivistlerin aktardıklarına dayanıyor. Örgütün verilerini tarafsız kaynaklarca denetleme imkanı bulunmuyor.

İdlib ile Hama, Halep ve Lazkiye’nin bazı bölümleri büyük oranda Heyet Tahrir Şam örgütü ve diğer muhalif güçlerin kontrolü altında bulunuyor.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin tahminlerine göre geçen nisan ayından ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık bin sivil Suriye hükümet güçlerinin ve Rusya’nın bölgeye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre söz konusu dönemde en az 400 bin kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

dpa,AFP/BW,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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