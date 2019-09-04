"İdlib'de son dört ayda binden fazla sivil öldürüldü"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin İdlib ili ve çevresine yönelik saldırılarda son dört ayda 304'ü çocuk, 213'ü kadın toplam bin 89 sivilin öldürüldüğünü, bu sivillerin neredeyse tamamının ölümünden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bachelet, göreve başlamasının birinci yıl dönümü münasebetiyle BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Son 8 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşın şimdiye kadar görülen en büyük krizlerden biri olduğunun altını çizen Bachelet, savaşın Esed rejiminin diyalog kapısını kapatmasıyla başladığına dikkati çekti.

Bachelet, 29 Nisan-29 Ağustos arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve çevresinde bin 89 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini, bunların 304'ünün çocuk, 213'ünün kadın olduğunu aktardı.

Rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib ve Hama illerine yönelik hava saldırıları ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bin 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bachelet, "devlet dışı silahlı grupların" da 58 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydetti.