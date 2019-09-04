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"İdlib'de son dört ayda binden fazla sivil öldürüldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İdlib ve çevresinde son dört ayda 304'ü çocuk bin 89 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı - Bachelet, bin 31 sivilin rejim ve destekçilerinin hava ve karadan saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin İdlib ili ve çevresine yönelik saldırılarda son dört ayda 304'ü çocuk, 213'ü kadın toplam bin 89 sivilin öldürüldüğünü, bu sivillerin neredeyse tamamının ölümünden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bachelet, göreve başlamasının birinci yıl dönümü münasebetiyle BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Son 8 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşın şimdiye kadar görülen en büyük krizlerden biri olduğunun altını çizen Bachelet, savaşın Esed rejiminin diyalog kapısını kapatmasıyla başladığına dikkati çekti.

Bachelet, 29 Nisan-29 Ağustos arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve çevresinde bin 89 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini, bunların 304'ünün çocuk, 213'ünün kadın olduğunu aktardı.

Rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib ve Hama illerine yönelik hava saldırıları ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bin 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bachelet, "devlet dışı silahlı grupların" da 58 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydetti.

Bachelet, 29 Nisan'dan bu yana hastane, ambulans noktaları ve klinikler de dahil 51 sağlık kuruluşunun rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu zarar gördüğünü kayıt altına aldıklarını vurguladı.

"Bu rakamların dehşet verici, utanç verici ve derinden trajik olduğunu vurgulamam gerekmiyor." diyen Bachelet, bölgede nüfuz sahibi ülkelere siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak sivil katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Esed rejimi sivil katliam Suriye

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