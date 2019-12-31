İdlib'de su ve çamur altında kalan kamp, yardım bekliyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - İdlib'de yoğun yağış nedeniyle su ve çamur altında kalan Sarut kampı sakinleri, barındıkları alanın temizlenmesini, temel ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyor.

Sarmada ilçesindeki Sarut kampı müdürü Ebu Casim, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bulabildiğimiz en uygun yer buraydı. Ancak kış gelince, yağmur suları bütün kampları bastı." dedi.

"Kampa çakıl taşı lazım ancak maliyeti yüksek olacaktır." diyen Casim, kampta barınanların yoğun bombardıman altında evlerinden kaçarken yanlarına eşya alamadığını ve iş bulmanın da zor olduğunu söyledi.

Casim şöyle devam etti:

"Herkes bizim burada kumanya, maddi ve manevi yardım almak için kaldığımızı sanıyor. Biz, burada barınmak ilk etapta kolay olduğu için kaldık ve iyi kötü bir yer bulabildik. Ama son saldırılarda yerinden edilenler, Cebel Zaviye, Serakib ve diğer bölgelerden gelecekler, çadır kuracak ne ovalık bir alan ne dağlık bir yer bulabilecekler."

Kamp müdürü, "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz. Kumanya istemiyoruz. Sadece buradan suların bir an önce çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu.