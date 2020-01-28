‘İdlib’de Tehditlere Karşılık Verilecek’

Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir Esat rejiminin Rusya desteğiyle operasyon yürüttüğü Suriye’nin İdlib bölgesi konusunda yaptığı açıklamayla “Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verilecektir” uyarısı yaptı.
Açıklamada rejimin İdlib’deki saldırılarının masum sivilleri katlettiği ve bir insanlık trajedisine neden olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başkan Donald Trump arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde de Suriye’deki gelişmeler ve İdlib konusunun ele alındığı açıklanmıştı. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir.
Reuters haber ajansı ise bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye’de rejime bağlı güçlerin ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin son bölgesi İdlib’in güneyinde bir kasabaya girdiğini yazdı.
Hükümeti yanlısı el Vatan gazetesine göre rejim güçleri Maaret el Numan kasabasına ve kasabaya bağlı civar bölgelere girdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava saldırılarıyla operasyonu destekleyen rejim güçleri ve isyancılar arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, İdlib’de muhaliflerin kontrolundaki bölgeleri yeniden ele geçirmeye çalışıyor. Bu hamlenin rejim güçleri açısından önemli bir kazanım olduğu belirtiliyor.
Suriye rejim güçleri geçtiğimiz hafta Maaret el Numan yakınındaki altı kasabada kontrolü ele geçirmiş, Pazar günü de kasabanın dış mahallelerine ulaşmıştı.
Maaret el Numan, İdlib’in 33 km güneyinde Şam ve Halep’i birbirine bağlayan yolda stratejik bir noktada bulunuyor.
Son haftalarda Rus ve Suriye hava saldırılarının ardından yüzbinlerce kişi bölgeyi terk etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce İdlib’den ayrılan 400 bin kişinin Türkiye sınırına doğru gelmekte olduğunu açıklamıştı.
Moskova ve Şam, Halep’te sivillere saldırıları arttıran militanlara karşı savaştıklarını belirtiyor, ancak kurtarma ekipleri ve insan hakları grupları hava saldırılarının hastane ve okullar dahil sivil hedefleri de vurduğunu kaydediyor.
Rusya’yla Türkiye arasında 12 Ocak’ta varılan mutabakatla “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içinde ateşkes uygulaması başlatılmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum