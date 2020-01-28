‘İdlib’de Tehditlere Karşılık Verilecek’

Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir Esat rejiminin Rusya desteğiyle operasyon yürüttüğü Suriye’nin İdlib bölgesi konusunda yaptığı açıklamayla “Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verilecektir” uyarısı yaptı.

Açıklamada rejimin İdlib’deki saldırılarının masum sivilleri katlettiği ve bir insanlık trajedisine neden olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başkan Donald Trump arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde de Suriye’deki gelişmeler ve İdlib konusunun ele alındığı açıklanmıştı. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir. Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir.