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İdlib’de TSK Gözlem Noktasına Saldırı: 1 Ölü 3 Yaralı

27.06.2019 23:51 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktalarından biri top ve havan ateşi ile hedef alındı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı

İdlib’de TSK Gözlem Noktasına Saldırı: 1 Ölü 3 Yaralı

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktalarından biri top ve havan ateşi ile hedef alındı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İdlib’de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırının rejim kontrolundaki bölgeden geldiği ve saldırının kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

İdlib’de TSK’nın gözlem noktasına yönelik saldırıda yaralanan 3 asker bölgeden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında saldırıyla ilgili olarak “Rusya’nın Ankara Ataşesinin Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. “Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Bu ay başında TSK’nın İdlib’deki gözlem noktaları benzer saldırılarda hedef alınmıştı. Bir önceki saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ağır silahlarla karşılık vermişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ı destekleyen Rusya ve uzun süredir Suriye’de muhaliflere destek veren Türkiye İdlib’de çatışmaların azaltılması konusunda mutabakt sağlamıştı.

Ancak mutabakat son aylarda sekteye uğramış, Suriye’de rejim karşıtı muhalif grupların elinde olan son kale konumundaki İdlib’de çatışmalar sebebiyle binlerce sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

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