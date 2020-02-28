İdlib'de TSK Unsurlarına Hava Saldırısı

Hatay Valisi Doğan, "Şehitlerimizi ve yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeri aldık" dedi. Doğan AA'ya yaptığı açıklamada, yaralılarla ilgili kan ihtiyacı olmadığını da bildirdi. Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan paylaşılan bilgilendirme notunda ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Reuters haber ajansı, iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde toplantının Rus ya da Suriye hükümet güçlerince Türk askerlerine yönelik saldırı nedeniyle düzenlendiğini bildirdi.

Doğan'ın açıklamasının hemen öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İdlib'deki gelişmelerle ilgili olarak acil güvenlik toplantısı yapılmıştı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Doğan, TSK'nin İdlib'deki Baylon bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısını 34 olarak duyurdu.

Bu arada İdlib'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Ana muhalefet partisi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara'da parti yönetimince bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Hatay vekilleriyse bölgeye gönderildi. CHP yarın da olağanüstü MYK toplantısı yapacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yarınki il, ilçe ziyaretleri programlarını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefon görüşmesi yaptı.

