"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor.''

- 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı