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"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici" - "İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor" - "BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor.''

- 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı

İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmişti.

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9 Numaralı Gözlem Noktası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri BM İdlib Milli Savunma Bakanlığı Suriye

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