İdlib'de Türk askerine saldırı

İdlib'de geçen hafta da 8 Türk askeri rejim birliklerinin hedefi olmuş ve Türkiye konuyu uluslararası gündeme taşımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime operasyonlarını durdurması için Şubat ayı sonuna kadar süre vermiş, ayrıca Rusya'yla da İdlib'le ilgili olarak yoğun bir diplomasi trafiği başlatılmıştı. Türkiye operasyonları durdurmaya çalışırken İdlib'de meydana gelen bu saldırı Ankara'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

Saldırının ardından sınırdaki birliklerin güçlendirildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmelerle ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı, 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ankara'da tansiyon yeniden yükseldi.Türkiye Savunma Bakanlığı, İdlib'de operasyonlarını sürdüren rejim birliklerinin açtığı ateş sonucu 5 Türk askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, sınır güvenliğini sağlamak ve göçü engellemek amacıyla bölgeye gönderilen takviye güçlerin rejim birlikleri tarafından hedef alındığı ve açılan topçu ateşi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda saldırıyı kınayarak rejimi "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca Türk askerinin İdlib'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde görev yaptığını kaydetti.

Türkiye, rejimin operasyonlarını yoğunlaştırması üzerine İdlib'deki gözlem noktalarını geçen haftadan beri güçlendirmeye çalışıyordu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre Cuma akşamından bu yana Türkiye-Suriye sınırına 600'den fazla askeri araç getirildi.

Rus heyetle görüşme sona erdi

İdlib, Suriye'de muhalif grupların elinde kalan son bölge. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin düzenlediği operasyonlar sonucu İdlib'de 600 kilometrekareden büyük bir alanı kontrolü altına aldığı belirtiliyor. Türkiye ise sınır güvenliği ve yeni bir mülteci akını tehlikesini gerekçe göstererek rejimin operasyonlarına karşı çıkıyor. Rejimin operasyonları, Türkiye-Rusya ilişkilerinin de gerilmesine neden oluyor. Bu gerilimi aşmak için Rusya'dan bir heyet hafta sonu Ankara'ya geldi. Rus heyet ile Türk yetkililer arasında İdlib konusundaki görüşmelere bugün de devam edildi. Görüşmelerin ikinci turu sona erdi, ancak görüşmelere ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, heyetlerarası görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Türkiye ve Rusya geçen yıl İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına karar vermiş ve bu çerçevede Türkiye bölgede 12 gözlem noktası oluşturmuştu.

DHA,dpa/HS,JD

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