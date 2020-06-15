İdlib’de Türk Lirası kullanılmaya başladı

Suriye’nin silahlı muhalif grupların kontrolünde olan İdlib vilayetinde Türk Lirası kullanılmaya başladı. Heyet Tahrir el Şam'a bağlı Kurtuluş Hükümetinin maaş ve yevmiye ödemelerini bu ay Türk Lirası ile yaptığı bildirildi. Hükümetin ekonomi biriminden sorumlu olan Basil Abdülaziz "simsarlara ve döviz bürolarına" da günlük işlemlerde Suriye Lirası yerine Türk Lirası kullanılması yönünde talimat verdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Cuma günü bir açıklama yaparak 11 Haziran tarihinde İdlib’e "büyük" miktarda Türk parası sokulduğunu açıklamıştı.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri de Pazar günü bölgedeki bir döviz bürosunda çantalar dolusu madeni ve banknot halinde Türk parası gördüğünü bildirdi. AFP ayrıca bazı benzin istasyonlarında da fiyatların Türk Lirası bazında listelendiği bilgisini geçti. Kurtuluş Hükümeti geçen hafta da bir ekmeğin fiyatını 2 Türk Lirası olarak belirledi. Muhalif gruplar kontrolleri altında bulunan bölgelerde Suriye Lirası'nın kullanılmaya devam edeceğini ancak bunun asgari düzeye çekileceğini duyuruyor.