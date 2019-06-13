İdlib’de Türk Üssüne Saldırı: 3 Asker Yaralı

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10 No'lu gözlem üssüne havan topuyla saldırı düzenlendi. Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırının ardından Türkiye Suriye’yi, saldırıların sürmesi halinde karşılık verecekleri konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘’Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir’’ dendi. Açıklamada üç askerin hafif yaralandığı belirtildi ve saldırıyla ilgili Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. Ankara’da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da gündeminde saldırı vardı. Çavuşoğlu, "Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, İdlib’deki saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat üzerinde gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Rusya, rejim güçlerini sorumlu tutan Türkiye’nin aksine, İdlib’deki saldırıları Suriyeli muhaliflerin düzenlediğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında saldırıları İdlib’de konuşlu ‘’teröristlerin’’ düzenlediği belirtildi. Açıklamada, sahadaki Türk askerlerinin korunması ve isyancıların mevzilerinin vurulması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek talebi geldiği ifade edildi. Açıklamada ‘’Bunun sonucu olarak, Türk ordusunun verdiği koordinatlarla Rus uçakları 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Çok sayıda militan ve mühimmat hava saldırılarında yok edildi’’ dendi. Türkiye’nin üs bölgesindeki tesis, teçhizat ve malzemelere de hasar veren saldırı, Suriye rejim güçlerinin Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Nisan ayı sonunda başlattığı kara harekatı sürerken yaşandı.