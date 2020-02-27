'İdlib'de Üç Şehidimiz Var Fakat Rejimin Kaybı Çok Büyük'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de Türkiye’nin üç can kaybı daha verdiğini açıkladı. Bununla birlikte Erdoğan, “İdlib’de gelişmeler şu anda lehe döndü. Rejim güçleri kayıpları çok fazla” mesajını verdi. Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde “Siyaset Akademisi” açılışında Suriye ve Libya ekseninde değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin iç savaşa müdahil olduğu Libya’da General Halife Hafter’in aleyhine bir tablo oluşmasını sağladıklarını söyledi. Türkiye, Fayez el Sarraj’ın başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklerken, bu ülkeye Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) nasıl bir askeri güç gönderildiği bilgisiyse resmen paylaşılmadı. Erdoğan, “Hafter bir yerden asker ve güvenlik desteği alıyor. Libya’da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük” şeklinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son duruma ilişkinse “İdlib'de gelişmeler şu anda lehe döndü. Biz Adana Mutabakatı’yla Suriye’deyiz. Rusya'nın desteği olmasa Esed'in ayakta durması mümkün değil. İdlib'de üç şehidimiz var, fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Onları tek tek anlatmama gerek yok ve mücadele hala orada devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler de devam ediyor” diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. Erdoğan, “Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed’i (Esad) kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz” ifadesini kullandı. Dün gece de İdlib’de 2 yeni can kaybı daha olduğu duyurulmuştu. Bugün Erdoğan’ın da 3 can kaybını daha açıklamasıyla birlikte Türkiye’nin İdlib’deki kaybı 21 askere yükseldi. Türkiye’nin bölgede artan çatışmalar üzerine bölgeye sevk ettiği takviye askeri güce 3 Şubat’ta saldırı düzenlenmişti. Türkiye’nin 8 askerin ölümüyle ilk kez can kaybı verdiği İdlib’de o günden itibaren Suriye hükümeti ordusuyla çatışmaya başlaması sonrasında, 10 Şubat’ta 5, 20 Şubat’ta 2 ve 22 Şubat’ta 1 can kaybı verilmişti. Hulusi Akar'dan 'Rusya’yla müzakere sonucunu bekliyoruz' mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, TBMM’deki açıklamasında, bugün saat 16.00’da yeniden başlayan Rusya’yla müzakerelerdeki üçüncü turdaki durumu değerlendirdi. Akar, “Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız” dedi. Bu sözleriyle Akar, Türkiye’nin İdlib konusunda Rusya’yla devam eden müzakerelerden sonuç çıkmasını beklediğine işaret etmiş oldu.