İdlib'de yaklaşık bir ayda 24 sağlık tesisi vuruldu

Eylül 2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye'de uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarından sağlık merkezlerini korumak için kurduğu mekanizmaya kayıtlı 6 sağlık merkezinin, rejim ve Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

Ağın raporunda, rejim güçlerinin aynı dönemdeki saldırılarında İdlib'de 9, Hama'da 5 ve Halep'te 1 olmak üzere toplam 15 kez sağlık merkezlerini hedef aldığı, Rusya'nın ise söz konusu sürede İdlib'de 6, Hama'da ise 8 kez olmak üzere sağlık merkezlerine toplam 14 saldırı düzenlediği bilgisine yer verildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını açıkladı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

BM içerisinde Suriye konusunda ihtilaf ve ayrışma olduğuna dikkati çeken raporda, ulusal ve bölgesel düzeyde hareket edilerek Suriye halkını korumak ve yardım etmek için yeni koalisyonların kurulması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, BM'nin Suriye'deki iç savaşa dair 2254 ve 2139 sayılı kararlarına ek olarak, rastgele saldırıların son bulması ve ateşkesin sağlaması için yeni tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 268 sivilin yaşamını yitirdiğini, 660'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

