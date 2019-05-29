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İdlib'de yaklaşık bir ayda 24 sağlık tesisi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık bir ayda 24 sağlık merkezini vurduğunu duyurdu - Ağ, Suriye halkının korunması için yeni koalisyonların kurulması çağrısı yaptı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını açıkladı.

SNHR, yayımladığı raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın 26 Nisan-24 Mayıs tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 24 sağlık merkezine toplam 29 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ağın raporunda, rejim güçlerinin aynı dönemdeki saldırılarında İdlib'de 9, Hama'da 5 ve Halep'te 1 olmak üzere toplam 15 kez sağlık merkezlerini hedef aldığı, Rusya'nın ise söz konusu sürede İdlib'de 6, Hama'da ise 8 kez olmak üzere sağlık merkezlerine toplam 14 saldırı düzenlediği bilgisine yer verildi.

Rapora göre, söz konusu saldırılar sonucu 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Eylül 2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye'de uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarından sağlık merkezlerini korumak için kurduğu mekanizmaya kayıtlı 6 sağlık merkezinin, rejim ve Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

- Sivillerin korunması çağrısı

Raporda, BM'nin Suriye'deki iç savaşa dair 2254 ve 2139 sayılı kararlarına ek olarak, rastgele saldırıların son bulması ve ateşkesin sağlaması için yeni tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

BM içerisinde Suriye konusunda ihtilaf ve ayrışma olduğuna dikkati çeken raporda, ulusal ve bölgesel düzeyde hareket edilerek Suriye halkını korumak ve yardım etmek için yeni koalisyonların kurulması gerektiğinin altı çizildi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 268 sivilin yaşamını yitirdiğini, 660'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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SNHR Suriye

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