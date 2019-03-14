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İdlib'de yaralanan 5 sivil tedavi için Hatay'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

İdlib'de yaralanan 5 sivil tedavi için Hatay'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentine yönelik hava saldırılarında yaralanan Suriyeli 5 sivil Hatay'da tedavi altına alındı.

Sınırdan ambulansla alınan yaralıların, ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı.

Kırıkhan ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edilen ağır yaralı 5 Suriyeli sivil, tedavi altına alındı.

Tedavileri süren Suriyelileri Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, ilçedeki hastanelerin her türlü müdahaleye hazır halde olduğunu söyledi.

Dün gece Suriye'nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında yaralanan 45 yaşlarında bir bayan ile 2 torununun Kırıkhan'da tedavi altına alındığını belirten Karamehmetoğlu, yine 2 yaralının da özel bir hastanede tedavi edildiğini, yaralıların durumlarının ağır olduğunu söyledi.

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