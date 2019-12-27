İdlib’de yaşamını yitirenler için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Rusya, İran ve Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya Şam Derneği üyeleri, cuma namazının ardından Soykan Parkı’nda bir araya gelerek, ellerinde pankartlarla İdlib’e yapılan saldırıları protesto etti. Burada bir açıklama yapan Malatya Şam Dernek Başkanı Hüseyin Polat, Suriye halkına soykırım uygulamaya devam edildiğini, dünyanın gözü önünde Suriye halkının yok edildiğini söyleyerek, ”Aralık 2011’de başlayan özgürlük mücadelesinden bu yana kardeş Suriye’de masum kanı akmaya devam ediyor. Halkının katili Suriye Baas rejiminin son temsilcisi Esad’ın daveti ile bu ülkeye yerleşen Rus askerleri, bir yandan katil Beşşar Esad yönetimini, diğer yandan kendi güçlerini ve İran’ın askerlerini kullanarak masum Suriye halkına soykırım uygulamaya devam ediyor. Modern dünyanın gözü önünde Suriye halkı yok ediliyor. Daha önce Astana ve Soçi’de İran, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakata göre, Suriye’nin çatışma bölgelerinden gelen masum, silahsız insanların gelip yerleştiği, nüfusu 4 milyonu aşmış olan İdlib, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve Türkiye de çatışmaları önleme amaçlı olarak bölgeye gözlem istasyonları kurmuştu” dedi.

Rusya ve İran’ın yapılan anlaşmaya uymadıklarını da dile getiren Polat, "Ne Rusya ne de İran mutabakat anlaşmasına uymadıkları gibi, özellikle Rusya ve onun desteklediği rejim güçleri, günlerdir İdlib’te silahsız ve savunmasız insanların üzerine, karadan ve havadan saldırarak katliama ve kıyıma başladılar. Zaten Astana’daki mutabakat metnine göre Suriye’de işgalci konumunda bulunan ve sistematik biçimde Suriye halkını katletmiş bulunan iki ülkenin, İran ve Rusya’nın garantör sıfatıyla ‘çatışmasızlık Planı’nım uygulamasında yetkili ve sorumlu olmaları anlaşmanın sonucunu göstermesi açısından yeterlidir. İşte haftalardır devam eden saldırılarda, her gün onlarca insan acımasızca katledildi, katlediliyor, onlarcası da yaralandı. Kadın erkek, yaşlı genç ve çocuk on binlerce insan, bombardımanlardan kurtulmak için Türkiye sınırına doğru kaçmak zorunda kaldı. Türkiye’nin sınırlarına dayanan aç, susuz, evsiz, barksız bu masumların sayısı çoktan yüz binleri geçti. Bu kardeşlerimiz şu soğuk kış şartlarında kendilerine ulaşacak yardımlara muhtaç hale geldiler. Aksi halde, hepsi ölümle ve kötü hastalıklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar” diye konuştu.

Bir araya gelmeyen ülkelerin Suriye halkının özgürlük talebini boğmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Polat, ”Yedi bir araya gelmez; Esed, Rusya, İran, Amerika, Avrupa, PKK, Marksist-sosyalistler hepsi birlikte Suriye halkının özgürlük talebini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Güya birbirlerine düşman bu unsurlar sırf Suriye halkı ve onun mücadele zemini İslami bir sosyolojiye dayanıyor diye bu sesi, talebi boğmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Suriye direnişi en başından beri aynı zamanda bir Furkan savaşıdır. Bugünlerde bombardıman İdlib üzerine yoğunlaşmış durumda. Şam’ın Doğu Guta bölgesi, Hama, Humus, Deyruzzur ve güneydeki Dera kentinden sonra Esed rejimi muhaliflerin özgürleştirdiği son bölge olan İdlib’de de zulüm ve tahakkümünü tesis etmek ve Suriye halkının özgürlük ve adalet çığlığını tümüyle bastırmak üzere saldırıya geçmiştir” şeklinde konuştu

Daha sonra, saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

