"İdlib'de yaşayan Suriyelilerin gözü kulağı Türkiye'de"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İHH Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek, "İdlib'de yaşayan Suriyelilerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'nin, İdlib konusunda ne yapacağına bakıyorlar. Bundan yüzyıl sonra tarih kitapları, Suriye halkının destansı direnişini yazacak. Bunun yanında Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin nerede durduklarını da yazacak."dedi.

Konya'da faaliyet yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), Konya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, İdlib konusunu ele aldı.

İHH Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaşın ümmetin gündeminden düştüğünü, birkaç kişinin öldüğü saldırıları artık kimsenin önemsemediğini, 50 veya 100 kişinin öldüğü saldırıların gündeme geldiğini belirtti.

- "İdlib, Türkiye'nin son kalesidir"

İdlib'de 3 milyondan fazla insanın yaşadığına dikkati çeken Yemelek, "İdlib, Suriye halkı için ne kadar önemliyse, Türkiye için de o kadar önemlidir. İdlib, Türkiye'nin son kalesidir. Biz bugün İdlib'i kaybedersek yarın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerini de elimizde tutamayız. İdlib düşerse, diğer bölgeler de düşecektir." ifadelerini kullandı.