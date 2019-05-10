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"İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması engellenmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre: - "İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması ne pahasına olursa olsun engellenmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, ''İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması ne pahasına olursa olsun engellenmeli.'' dedi.

Delattre, BM Güvenlik Konseyi'nin İdlib'e yönelik saldırıları görüşeceği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de çatışmaların ve şiddetin artmasının son derece endişe verici olduğunu belirten Delattre, ''İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması ne pahasına olursa olsun engellenmeli." diye konuştu.

Suriye krizinde ''kritik bir kavşağa'' gelindiğini belirten Delattre, çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısında da bulundu.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise İdlib'deki durumun kötüye gittiğini ve yine sivil altyapıların hedef alındığını söyledi.

Heusgen, mevcut askeri operasyonların uygulanamayacağını ve siyasi çözümün tek yol olduğunu kaydetti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen şiddetli saldırılarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Fransa İdlib

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