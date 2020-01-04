‘İdlib’de Yerlerinden Olanların Sayısı 300 Bin Kişiyi Aştı’

İdlib bölgesinde geçen Nisan ve Aralık ayları arasında, 400 bin kişinin yerlerinden olduğu, 12 Aralık tarihinden günümüze kadar yerlerinden edilen tahmini 300 bin kişinin bu sayıya eklendiğinde bu sayıda büyük bir artış olduğu kaydedildi.

Bölgede yerlerinden edilen 300 bin kişinin yarıdan fazlasını yaklaşık 175 bin kişiyle, kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 12 Aralık'tan bu yana İdlib’de yaklaşık 300 bin kişinin yerlerinden edildiği belirtildi.

BM Acil İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock ile Siyasi İşler Genel Sekreteri Rosemary DiCarlo, İdlib’de giderek kötüleşen koşullarla ilgili kaygılarını, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle paylaştı.

İdlib’de giderek tırmanan gerginlik ve insani durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan kapalı oturumda tartışıldı. BM’nin üst düzey yetkilileri İdlib’deki 3 milyon sivilin durumuyla ilgili endişelerini konsey üyelerine iletti.

Suriye’de yaşanan kış koşullarının yerlerinden edilen sivillerin durumunu daha da zorlaştırdığını kaydeden yetkililer, ”Kış koşulları bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Aileler sürekli sağanak yağmurdan kaçıyor. Geceleri de dondurucu soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yerlerinden edilen sivillerin birçoğu kamplarda, henüz inşaatı bitmemiş yada kısmen yıkılmış binalarda, çadırlarda, ağaçların altında, hatta açık alanlarda yaşıyor. Şimdiye kadar BM’ye bağlı insani yardım kuruluşları 180 binden fazla kişinin acil insani yardım ihtiyaçlarını karşıladı” dedi.

BM bölgedeki son gelişmelerden endişeli

İranlı general Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD operasyonunda öldürülmesi sonrasında, BM yetkilerinden ardı ardına itidal mesajları sürüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bölgedeki gerilimi artırmasından endişe duyduğunu dile getirerek, bölgenin başka bir savaşı daha kaldıramayacağını açıklamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon konuşması yaptığını açıkladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plesschaert, Iraklılar’ın istikrarı ve barışı hak ettiğini kaydederek, son olayın bölgede yıkıcı bir etki gösterecek şiddete dönüşebileceğini kaydetti.

