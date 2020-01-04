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  4. ‘İdlib’de Yerlerinden Olanların Sayısı 300 Bin Kişiyi Aştı’

‘İdlib’de Yerlerinden Olanların Sayısı 300 Bin Kişiyi Aştı’

04.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

İdlib’de giderek tırmanan gerginlik ve insani durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan kapalı oturumda tartışıldı. BM’nin üst düzey yetkilileri İdlib’deki 3 milyon sivilin durumuyla ilgili endişelerini konsey üyelerine iletti.

‘İdlib’de Yerlerinden Olanların Sayısı 300 Bin Kişiyi Aştı’

İdlib’de giderek tırmanan gerginlik ve insani durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan kapalı oturumda tartışıldı. BM’nin üst düzey yetkilileri İdlib’deki 3 milyon sivilin durumuyla ilgili endişelerini konsey üyelerine iletti.

BM Acil İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock ile Siyasi İşler Genel Sekreteri Rosemary DiCarlo, İdlib’de giderek kötüleşen koşullarla ilgili kaygılarını, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle paylaştı.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 12 Aralık'tan bu yana İdlib’de yaklaşık 300 bin kişinin yerlerinden edildiği belirtildi.

Bölgede yerlerinden edilen 300 bin kişinin yarıdan fazlasını yaklaşık 175 bin kişiyle, kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

İdlib bölgesinde geçen Nisan ve Aralık ayları arasında, 400 bin kişinin yerlerinden olduğu, 12 Aralık tarihinden günümüze kadar yerlerinden edilen tahmini 300 bin kişinin bu sayıya eklendiğinde bu sayıda büyük bir artış olduğu kaydedildi.

1330 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), aynı dönem içinde İdlib’de yaşamını yitiren sivillerin sayısının da 1330 kişiyi aştığını açıkladı.

Suriye’de yaşanan kış koşullarının yerlerinden edilen sivillerin durumunu daha da zorlaştırdığını kaydeden yetkililer, ”Kış koşulları bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Aileler sürekli sağanak yağmurdan kaçıyor. Geceleri de dondurucu soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yerlerinden edilen sivillerin birçoğu kamplarda, henüz inşaatı bitmemiş yada kısmen yıkılmış binalarda, çadırlarda, ağaçların altında, hatta açık alanlarda yaşıyor. Şimdiye kadar BM’ye bağlı insani yardım kuruluşları 180 binden fazla kişinin acil insani yardım ihtiyaçlarını karşıladı” dedi.

BM bölgedeki son gelişmelerden endişeli

İranlı general Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD operasyonunda öldürülmesi sonrasında, BM yetkilerinden ardı ardına itidal mesajları sürüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bölgedeki gerilimi artırmasından endişe duyduğunu dile getirerek, bölgenin başka bir savaşı daha kaldıramayacağını açıklamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon konuşması yaptığını açıkladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plesschaert, Iraklılar’ın istikrarı ve barışı hak ettiğini kaydederek, son olayın bölgede yıkıcı bir etki gösterecek şiddete dönüşebileceğini kaydetti.

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