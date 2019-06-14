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İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle cuma namazı yine kılınamadı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Latamine, Kefer Zita ve Ariha ilçeleri ile Arbain ve Tel Mardih köylerine hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İdlib'in Kefrenbil ilçesi ve Hama'nın Latamine ve Kefre Zita ilçelerinin yerel meclisleri, camilerin bulunduğu yerleşim yerleri kasıtlı şekilde hedef alındığı için cuma namazının iptal edildiğini duyurdu.

Geçen hafta da aynı gerekçeyle namaz iptal edilmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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